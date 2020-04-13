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الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 18:33

ريفلين يرفض تمديد مهلة تشكيل الحكومة الممنوحة لغانتس

ريفلين يرفض تمديد مهلة تشكيل الحكومة الممنوحة لغانتس
وبحسب مصدر عبري فإن ريفلين أبلغ غانتس أنه في ظل الظروف الحالية والاستثنائية لا يمكن تمديد التفويض.

وتنتهي الفترة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة منتصف الليلة، وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق بين غانتس وبنيامين نتنياهو زعيم الليكود حتى هذه المهلة، فقد يتجه ريفلين لنقل الولاية للكنيست لاختيار الأعضاء شخصية أخرى في غضون 21 يومًا.

وفي تصريح منفصل، قال حزب "أزرق أبيض"، إن الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوحدة من فرق التفاوض لا تزال متواصلة بما يتوافق مع القانون والمبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها مسبقًا.

وأمس الأحد، رفضت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، طلبا بمنع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب الإعلام المحلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التماسا قدمته شخصيات عامة من عدة جهات يطالب بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام الموجهة ضده، بقضايا فساد.

وقالت المحكمة إن سبب رفض الالتماس؛ يرجع لعدم نقل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين التفويض من غانتس إلى نتنياهو، لتشكيل الحكومة، كي يتم منعه، لذا فإن المسألة ما زالت نظرية.

ويواجه نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 24 أيار/ مايو المقبل.
رقم : 856473
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