الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 18:40

الإكوادور تخفق في إدارة أزمة ‘‘كوفيد-19‘‘

الإكوادور تخفق في إدارة أزمة ‘‘كوفيد-19‘‘
ولفتت الوكالة إلى أن مئات الجثث تركت لعدة أيام في المنازل والشوارع، ملفوفة بالبلاستيك الأسود، وعجزت مكاتب الدفن عن دفنها، وانهار القطاع الصحي الذي يفتقر إلى الأموال والموظفين.

وأشارت الوكالة إلى أن رائحة الموت انتشرت حول المستشفيات، كما اصطفت طوابير من السيارات أمام المقابر، محملة بتوابيت من الورق المقوى.

وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش، قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل، يضاف إليها 631 جثة من المستشفيات، التي غصت مشارحها بالموتى.

وتتنبأ سلطات الإكوادور التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون نسمة، أن يبلغ عدد الوفيات 3500 حالة بسبب "كوفيد-19".

وكانت الإكوادور سجلت أول إصابة بكورونا في منطقة ميناء غواياكيل المطل على ساحل المحيط الهادئ، تعود لسيدة مسنة عادت من إسبانيا.

وقال عالم الأوبئة في جامعة اكوينوكسيال التقنية في كيتو، دانييل سيمانكاس، إن الإكوادور "استجابت بشكل متأخر"، مشيرا إلى أن ذلك التأخير أدى إلى عواقب وخيمة كالتي شاهدناها". وقال: "اعتذرت السلطات نفسها عن الافتقار إلى خطط في إدارة الدفن والتزود بالمواد الطبية، كما حدث تأخير في شراء اختبارات الفحص ترافق مع ضعف في وضع خطة مراقبة وبائية".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه رغم انتشار الجنود في الشوارع، وحظر التجول لمدة 15 ساعة باليوم الذي فرضته الحكومة، إلا أن نحو 3300 شخص انتهكوا الحظر، وجال الباعة في الشوارع من دون ارتداء أقنعة، واصطفت الطوابير أمام المتاجر من دون احترام المسافة الموصى بها.

وكانت حكومة الرئيس لينين مورينو والسلطات المحلية التي وجهت لهم انتقادات شديدة، اعترفت بوجود خلل فادح، كما أقرت الحاكمة سينثيا فيتري، التي أصيبت بالمرض وشفيت منه، بخطأ "الجميع".
رقم : 856474
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
11 نيسان 2020
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
11 نيسان 2020
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
11 نيسان 2020
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
10 نيسان 2020
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة