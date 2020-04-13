ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا في السعودية

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي دوري، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 472 حالة ووصل إلى مستوى 4934، منها 4064 حالة نشطة، بما في ذلك 59 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المركزة.



ويمثل هذا المعدل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في السعودية، وشهد هذا المؤشر قفزة قياسية خامسة على التوالي في السعودية، بعد أن بلغ أمس الأحد 429 إصابة في أول تجاوز لعتبة الـ400 حالة.



وأعلن العبد العالي عن تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل العدد العام للمتوفين إلى 65 حالة.



كما كشف عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 805 أشخاص بعد تسجيل 44 حالة شفاء جديدة.