الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 نيسان 2020 ساعة 21:03
الى سفير بريطانيا

أمن الفلوجة من صناعة سليماني والمهندس

أمن الفلوجة من صناعة سليماني والمهندس
كلنا نتمنى ان يعم الامن والاستقرار والسلام العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وان يطوي العراقيون صفحة العصابات الاجرامية من الدواعش والبعثية والقوات الامريكية المحتلة، ولكن كنا نتمنى على سفير بريطانيا الذي انبهر للغاية بمدى تحسن الوضع الامني في الفلوجة الى الحد الذي يتمنى زيارتها في اقرب فرصة، كنا نتمنى ان يلمح ولو مجرد تلميح للاسباب التي جعلت الفلوجة امنة بعد ان كانت تحت رحمة "داعش" هي واهلها.

قلنا نتمنى على السفير ان يشير ولو اشارة الى الجهة التي كان لها الفضل الاول لعودة الامن الى الفلوجة والدفاع عن شرف ونواميس اهاليها،، ونحن نعلم علم اليقين انه لم ولن يفعل، لانه في حال فعلها سيكون كمن يبصق على وجهه و وجه حكومته وقبل هذا وذاك في وجه سيده ترامب.

السفير البريطاني، يعلم علم اليقين ان الفلوجة حررها وطهرها القائدان سليماني والمهندس والالاف من شهداء الحشد الشعبي، الى جانب شهداء القوات المسلحة العراقية، ويكفي ان يستقل سيارته ويذهب الى المحافظات الجنوبية ليشاهد صور هؤلاء الشهداء، وهم باعمار الزهور، معلقة على كل عمود من اعمدة الطرق التي تربط مدن الجنوب.

بريطانيا التي يمثلها هيكي في العراق، كانت من اوائل وقلائل الدول التي ايدت جريمة ترامب الجبانة باغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس، والسبب واضح ؛ لانها شريكة في كل جرائم امريكا في العراق، بدءا من احتلاله ومرورا بصناعة "داعش" وانتهاء بجريمة الاغتيال الجبالة للقائدين سليماني والمهندس.

اخيرا نتمنى على اهالي الفلوجة التي سيزورها سفير بريطانيا ان يحذروا الرجل ، فلم تطأ ارجل البريطانيين والامريكيين ارضا الا وقد حل بها الخراب، لذا عليهم ان يحافظوا على امن مدينتهم ، الذي ما كانت لتنعم به لولا الدماء الزكية التي اريقت ولولا الارواح الطاهرة التي ارتقت الى السماء، وفي مقدمة هؤلاء الشهداء الشهيدين القائدين سليماني والمهندس.
رقم : 856487
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ واستغلال ‘‘كورونا‘‘.. تهويد ومصالح سياسية
11 نيسان 2020
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة للعدوان في صعدة
11 نيسان 2020
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
إنطلاق الخطوة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا
11 نيسان 2020
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول
دمشق تدين تقرير حظر الأسلحة الكيميائية حول 'اللطامنة'
10 نيسان 2020
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
الرئيس روحاني: على صندوق النقد الدولي العمل بالتزاماته
10 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة