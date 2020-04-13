دودين ينفي قرب التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى

وأكد دودين، في تصريح صحفي، أن حماس لم تلمس جدية عملية من الاحتلال حتى الآن في التعاطي مع هذا الملف، لكنه رحب بالوساطات التي يمكن أن تسهل الوصول إلى خطوات باتجاه صفقة.



وجدد مسؤول ملف الأسرى التأكيد على مبادرة حماس التي أطلقتها على لسان قائد الحركة في غزة يحيى السنوار للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال ضمن عملية جادة وحقيقية.



يذكر أن كتائب القسام، أعلنت مطلع أبريل/ نيسان 2016، أنها تحتجز 4 جنود صهاينة أسرى (منهم غولدن وأورون اللذان أُسرا خلال العدوان على غزة 2014)، مشددة على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لن تحصل على معلومات عنهم دون “دفع الثمن”.