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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 08:19

رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا

رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
وردا على استفتاء وهو انه نظرا لانتشار مرض كورونا، فإن زيادة قوة المناعة تعتبر أمرا مهما من اجل عدم الإصابة، وكذلك في علاج هذا المرض، ومن جهة أخرى يوصي الاطباء بتناول السوائل بشكل متوالي طيلة النهار، وفي مثل هذه الظروف ما هو حكم المواطنين والكادر الطبي بشأن صيام شهر رمضان المبارك؟ .

فأجاب المرجع آية الله مكارم شيرازي على الاستفتاء: لا يمكن للإنسان لهذا السبب أن يترك صيامه، ويجب عليه ان يصوم في شهر رمضان، وبالطبع يمكنه في الفترة ما بين الإفطار والسحر ان يتناول الأغذية المقوية لمنع حدوث حالة الضعف الشديد لديه طيلة النهار، ولكن الذي يعلم أن الصوم مضر له، فعليه ان يترك الصيام، وإذا صام في هذه الحالة فصيامه ليس صحيحا، وكذلك الحال إن لم يتيقن ولكن يحتمل بصورة ملحوظة بأن الصيام مضر له، سواء كان هذا الاحتمال نابعا من تجربته الشخصية او من توصية الطبيب.
رقم : 856539
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