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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 08:20

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق تام حتى فجر الخميس بسبب كورونا

سلطات الاحتلال تعلن إغلاق تام حتى فجر الخميس بسبب كورونا
وقال أوفير جندلمان، مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء الاحتلال، في بيان امس الاثنين، : "سيفرض إغلاق تام آخر على"إسرائيل" ابتداءً من يوم الثلاثاء الساعة 17:00 وحتى فجر الخميس"، مضيفًا أن القرار يأتي "كمحاولة أخرى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، مساء امس الاثنين، عن منع الخروج من المدن والبلدات بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل، وذلك ضمن القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة خلال عيد "الفصح" اليهودي للحد من انتشار وباء "كوفيد – 19".

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده نتنياهو للإعلان عن إجراءات جديدة بموجبها "يفرض على المواطنين البقاء ضمن حدود مدن وبلدات إقامتهم وذلك من الساعة 17:00 مساء الثلاثاء، حتى الساعة 5:00 من فجر الخميس المقبل".

وبموجب التعليمات الجديدة، سيتم منع إقامة احتفالات الخروج من عيد الفصح، وعيد الميمونة اليهودي الذي يليه، إلا في نطاق الأسرة الصغيرة.

وقال نتنياهو: "في الكفاح العالمي والقومي في الحرب على كورونا، لا راحة، نخوض معركة قوية هنا بين فرص النجاح وخطر الفشل".

وأعلنت صحة الاحتلال، يوم امس الاثنين، عن 13 حالة وفاة و441 إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 116 والإصابات إلى أكثر من 11500 حالة.
رقم : 856540
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