الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 08:52

الاعلام الامني العراقي ينفي اختطاف جنود من قبل ’داعش’

الاعلام الامني العراقي ينفي اختطاف جنود من قبل ’داعش’
وقالت في بيان صحفي إن "العملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، تحديدا في وادي الشاي، عثرت خلالها على وكر للإرهابيين وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسنادا رائعا في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من عصابات داعش".

وأضافت: "كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسنادا للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابيا، كما استشهد مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها".

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام على الحقائق الأمنية، يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم".

وحذرت الخلية "الذين يحاولون تضليل الرأي العام والنيل من سمعة قواتنا الأمنية والتأثير عليها من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لأن هذا العمل يفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو"، ودعت "وسائل الإعلام الى اعتماد المصادر الرسمية للأخبار الأمنية والعسكرية من خلية الإعلام الأمني".
رقم : 856546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
14 نيسان 2020
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
14 نيسان 2020
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
14 نيسان 2020
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
13 نيسان 2020
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة