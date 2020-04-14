كورونا يحاصر القواعد العسكرية ‘‘الإسرائيلية‘‘

وفي تقرير للقناة 12 الإسرائيلية قالت عائلات جنود محاصرين داخل وحداتهم العسكرية بسبب كورونا إن "أولادهم يتعرضون للجوع في ظل نقص كميات الطعام التي تكفيهم داخل القواعد العسكرية"



وقالت القناة إن أهالي الجنود عاجزون وغير قادرين على زيارة أبنائهم الجنود المحاصرين أو إرسال الطعام لهم من خلال الطرود"



يذكر أن الجنود اعتادوا قبل تفشي وباء كورنا جلب طعامهم من منازلهم بعد عودتهم من الأجازات أو شراءها من الخارج على حسابهم الشخصي. فيما فرض الجيش قيودا مشددة على جنوده ومنع الأجازات وألزمهم البقاء في وحداتهم العسكرية في سياق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بأن عدد المصابين بالفيروس بين جنوده بلغ 155 إصابة وذلك غير 3124 هم رهن الحجر الصحي.