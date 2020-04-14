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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 09:03

كوريا الشمالية تحذر من مخالفة مبادئ مواجهة كورونا

كوريا الشمالية تحذر من مخالفة مبادئ مواجهة كورونا
وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية، أنه من المستحيل انتهاء انتشار الفيروس في الخارج خلال فترة قصيرة، محذرة من التراخي مع الارتياح من الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن.

وأكدت أن السلطات الصحية لا ينبغي لها التسامح مع تراخي المواطنين في ظل الحجر الصحي من أجل حماية الكوريين.

وأكدت الصحيفة أن البلاد لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، غير أن بعض المواطنين والعمال يتراخون في إجراءات التأهب ضد الجائحة العالمية، ولا يتبعون الإرشادات التي تفرضها الدولة للحد من تفشي الوباء.

ودعت مجددا إلى الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية تحت أي ظرف من الظروف.

ونشرت الصحيفة تقارير حول عمليات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا في محاولة لتشجيع الكوريين على الالتزام بالتدابير المعنية.

وجاءت التدابير لمكافحة الوباء أثناء اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم، الذي رأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم السبت الماضي.
رقم : 856555
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