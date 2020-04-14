رئيس الفلبين: لا نهاية بالأفق للإغلاق المفروض بسبب كورونا

وأضاف أن الفلبين ربما تحتاج إلى تحمل موجتين أو ثلاثة للجائحة قبل أن ترفع الحكومة الإغلاق الذي يدخل أسبوعه الخامس.



وأوضح في خطاب متلفز في وقت متأخر من الليل واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: “ليست هناك نهاية في الأفق”.



وأضاف: “ليس لدينا أي فكرة بعد عن متى سينتهي هذا.. أعدادنا تتزايد .. وفي هذا الوقت نحتاج إلى علاج المرضى وإلى إطعام شعبنا”.



وأبلغت وزارة الصحة يوم الاثنين عن تسجيل 284 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4932 إصابة.



كما تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 315، في حين تعافى 242 مريضا.