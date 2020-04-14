الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 09:59

توقيف المئات من مخالفي إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب

توقيف المئات من مخالفي إجراءات الطوارئ الصحية بالمغرب
ومنذ إعلان حالة الطوارىء الصحية في منتصف مارس، أوقفت السلطات 28701 شخص في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 15545 أحيلوا على القضاء بعد فترة حجزهم الاحتياطي، كما أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، ليل الأحد الاثنين.

وتصل العقوبات بتهمة مخالفة حالة الطوارىء الصحية إلى السجن ثلاثة أشهر ودفع غرامات تصل إلى 1300 درهم (حوالى 124 يورو).

وقد عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد، بفرض وضع الكمامات الواقية، الأسبوع الماضي، على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي.

وخلال فترة الحجر الصحي الإلزامي، سجل وجود أمني كثيف لضبط تنقل السكان، كما تمت تعبئة الجيش لفرض احترام إجراءات الحجر الصحي.

وسجل المغرب، مساء الأحد، 1691 حالة معلنة رسميا بوباء كوفيد-19 مع 118 وفاة، فيما تماثل الى الشفاء 177.

ولتخفيف وطأة الإغلاق في البلاد، بدأت وزارة الاقتصاد والمالية، الأسبوع الماضي، توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.
رقم : 856577
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
14 نيسان 2020
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
14 نيسان 2020
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
14 نيسان 2020
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
13 نيسان 2020
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
أمريكا تحلب السعودية لنشر ‘‘العدالة‘‘ في اليمن!
11 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة