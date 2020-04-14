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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 12:16

الصحة العراقية: لا سقف زمني لانتهاء كورونا

الصحة العراقية: لا سقف زمني لانتهاء كورونا
وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈنﱠ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷول ﺑﻠﻐﺖ 640 ﺣﺎﻟﺔ.
وﺟﺪدت الوزارة وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن المتحدث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺪر، ﻗﻮﻟﻬﺎ إنﱠ "وﺿﻊ اﻟﻌﺮاق ﺟﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳا ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ".

وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ صحيفة اﻟﺼﺒﺎح الرسمية أنﱠ "اﻟﻮزارة تهمل ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ"، مشيرا الى انه "ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻘﻒ زﻣﻨﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﺑﺎء.. ﻓﻬﺬا المرض ﺟﺪﻳﺪ وﺳﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان دولا ﻋﻈﻤﻰ ﺑﻨﻈﻢ ﺻﺤﻴﱠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺮ، تعلني من ارباك ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا المرض".

فيما اﻛﺪ ﻣﺴﺆول وﺣﺪة اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻫﻠﻜﻲ، "ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ المصاب ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻌﺪوى ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻔﺎء.
رقم : 856613
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