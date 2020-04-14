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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 13:09

إندونيسيا تعلن تفشي كورونا ‘‘كارثة وطنية‘‘

إندونيسيا تعلن تفشي كورونا ‘‘كارثة وطنية‘‘
وأفادت صحيفة "تمبو" المحلية، أن رئيس البلاد جوكو ويدودو، أعلن رسميا تفشي وباء كورونا في البلاد "كارثة وطنية"، في إطار تدابير مكافحة الفيروس.

وأشارت الصحيفة، أن القرار يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، مع ازدياد الإصابات والوفيات.

من جهة أخرى، فرضت الحكومة المركزية قيودا اجتماعية واسعة النطاق في العاصمة جاكرتا، وعدد من المناطق الأخرى في البلاد.

وبحسب وزارة الصحة الاندونيسية، بلغ عدد الإصابات في البلاد 4557، والوفيات 399.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و925 ألفا، توفي منهم أكثر 119 ألفا، فيما تعافى نحو 452 ألفا، بحسب موقع Worldometer.
رقم : 856620
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