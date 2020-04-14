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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 13:18

الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا

الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة اشار الرئيس روحاني، الى القيود المعتمدة تحت عنوان التباعد الاجتماعي الذكي والاعمال والانشطة الاقتصادية المسموح وغير المسموح بها في الوقت الحاضر، لافتا الى ان الانشطة الحضورية للقطاع التعليمي مازالت غير مسموحة.

وحول الدعم الحكومي للانشطة الاقتصادية المتضررة بسبب فيروس كورونا قال، لقد اخذنا بنظر الاعتبار حزمة بقيمة 100 تريليون تومان من ضمنها 25 تريليون تومان منحة بلا مقابل من الحكومة لقطاع العلاج والدواء والمعدات الطبية وصندوق تامين العاطلين عن العمل.

واضاف، ان القسم الاخر البالغ 75 تريليون تومان، فقد تم تخصيص نحو 52 تريليون تومان منه كتسهيلات لعموم المواطنين او 10 مهن واعمال تعاني من ضغوط اكبر هذه الايام .

وتابع الرئيس روحاني، ان القسم المتبقي وهو 23 تريليون تومان فقد كان من المقرر منحه بفائدة قدرها 12 بالمائة للمشمولين بالدعم الحكومي الا انه تقرر خلال اجتماع اليوم تقديمه قريبا كتسهيلات بمقدار مليون تومان بصورة القرض الحسن للاسر المشمولة بالدعم الحكومي فيما تتحمل الحكومة تسديد الفائدة البالغة 12 بالمائة.
رقم : 856624
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