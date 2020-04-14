الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 14:26

أمريكا تلوح بمعاقبة الصين بسبب معلوماتها الناقصة لكورونا

أمريكا تلوح بمعاقبة الصين بسبب معلوماتها الناقصة لكورونا
وقال بومبيو في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية الثلاثاء: “سيأتي الوقت، لتحاسب فيه الصين حيال مسؤولياتها، وأنا واثق من ذلك”.

وأشار بومبيو إلى أنهم مضطرون في الوقت الراهن للتركيز على إعادة عجلة الاقتصاد العالمي والأمريكي، مضيفاً: “إلا أنّ وقت إلقاء التهم سيأتي” في إشارة إلى الصين.

وأعرب عن أسفه الكبير لما وصفه تكتم الصين والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “من الأهمية بمكان أن نعرف كيف انتشر الفيروس ومن أين ظهر. اطلعنا على التقارير التي تبين أنّ الفيروس انتشر من سوق الحيوانات البرية في الصين. الاقتصاد العالمي انكفأ على نفسه، إن انغلاق اقتصادات الدول على نفسها أمر مأساوي وسيكون مكلفا جدا. علينا أن نتأكد من أنّ دولة أخرى لن تفتح الباب مستقبلا لمثل هذا الأمر”. (وباء كورونا).

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و925 ألفاً، توفي منهم أكثر من 119 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 452 ألفاً، بحسب موقع Worldometer.
رقم : 856635
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
14 نيسان 2020
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
14 نيسان 2020
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
14 نيسان 2020
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
14 نيسان 2020
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
13 نيسان 2020
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة