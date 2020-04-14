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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 15:11
إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفا
وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
856640
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