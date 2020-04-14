إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفا

موسكو (اسلام تايمز) - قال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن البلد سجل الثلاثاء 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة.