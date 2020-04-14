العدوان السعودي مستمر بخروقاته ويغير على مأرب والبيضاء

وأوضح مصدر أمني في اليمن، أن خروقات العدوان بلغت 66 خرقاً بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء مدينة حيس و 23 خرقاً بقصف مدفعي و 41 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة .



وأكد المصدر إصابة طفلة بجروح إثرقصف مدفعي لقوى العدوان على قرية المنقم في مديرية الدريهمي المحاصرة ؛ وقصفت المدفعية بعدد من القذائف قرية الدحفش في أطراف المديرية ذاتها .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للمرتزقة استهدف حارة الضبياني في منطقة 7يوليو السكنية ؛فيما تم استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بقصف مدفعي .



وأشار المصدر إلى أنه تم قصف مناطق متفرقة بكيلو 16 بالمدفعية والعيارات الرشاشة .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدوية.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي مدغل و مجزر في محافظة مأرب ؛ واستهدف بثلاث غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء.



وحذر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية لن يظلوا مكتوفي الأيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المناطق.. محملاً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص كامل المسؤولية عن انهيار اتفاق السويد.