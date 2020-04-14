الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 16:17

سوريا.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار لغم في تدمر

سوريا.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار لغم في تدمر
وأفاد مدير عام الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل سانا بأن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات استشهدا نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش”.

وأشار عودة إلى أن شقيق الطفلين الشهيدين 3 سنوات تعرض أيضا لجروح حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مشفى تدمر ونقل بعدها إلى مشفى الباسل في حمص لاستكمال العلاج.

وأدى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أول أمس إلى كسر ساق أحد رعاة الأغنام في البادية حيث أجريت له الإسعافات اللازمة في مشفى تدمر ثم تم نقله إلى مشفى الباسل بحمص.

وبحسب "سانا" فإن "لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر مساء الاثنين في منطقة الخشابية شرق أثريا بريف حماة ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج".

كما ذكرت "سانا" أن مدنيا أصيب بجروح بانفجار لغم في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.
رقم : 856653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
14 نيسان 2020
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
14 نيسان 2020
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
14 نيسان 2020
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
14 نيسان 2020
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
13 نيسان 2020
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
كوثراني وبومبيو.. المقاومة والغرب الأمريكي المتوحش
13 نيسان 2020
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
13 نيسان 2020
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
هل تنجح خطة نتنياهو عبر "غزة"؟
13 نيسان 2020
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
محطة بوشهر النووية تنهي تقييم رابطة ‘‘وانو‘‘ بنجاح
13 نيسان 2020
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
لماذا لايجب القلق حيال اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء ؟
11 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كبير مستشاري صحة امريكا: كان بالامكان انقاذ الكثير من الارواح !!
ما هي حقيقة أزمة كورونا في السعودية؟
إجمالي إصابات المانيا بكورونا 123016 والوفيات 2799
جلالي: واشنطن تعيق مساعي ايران في مكافحتها فيروس كورونا
تسجيل 290 إصابة مؤكدة بكورونا في فلسطين المحتلة