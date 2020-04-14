سوريا.. استشهاد طفلين وإصابة آخر بانفجار لغم في تدمر

وأفاد مدير عام الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل سانا بأن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات استشهدا نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش”.



وأشار عودة إلى أن شقيق الطفلين الشهيدين 3 سنوات تعرض أيضا لجروح حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مشفى تدمر ونقل بعدها إلى مشفى الباسل في حمص لاستكمال العلاج.



وأدى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أول أمس إلى كسر ساق أحد رعاة الأغنام في البادية حيث أجريت له الإسعافات اللازمة في مشفى تدمر ثم تم نقله إلى مشفى الباسل بحمص.



وبحسب "سانا" فإن "لغما من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر مساء الاثنين في منطقة الخشابية شرق أثريا بريف حماة ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج".



كما ذكرت "سانا" أن مدنيا أصيب بجروح بانفجار لغم في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.