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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 16:18

حرس الثورة استخدم جميع طاقاته في مناورة الدفاع البيولوجي

حرس الثورة استخدم جميع طاقاته في مناورة الدفاع البيولوجي
وافاد العميد بور جمشيديان اليوم الثلاثاء على هامش مناورات الدفاع البيولوجي الوطني وعمليات التنظيف البيئي لحرس الثورة الاسلامية انه تم استخدام كامل طاقات حرس الثورة ولاسيما للقوة البرية في مناورات الدفاع البيولوجي وعلى صعيد التصدي لفيروس كورونا تم ايضا اتخاذ جميع الاجراءات منذ اليوم الاول وتحت اشراف اللجنة المركزية لمكافحة كورونا.

وأضاف انه في مجال تنظيف وتطهير البيئات الداخلية ، تم تحديد آلاف النقاط واتخذت المقرات العشر للقوة البرية إجراءات جيدة للغاية في هذا الصدد.

وتابع انه تم استخدام 1700 جهاز وآلة مختصة بالحرب الحديثة وجرى تطهير بعض المراكز الحساسة ، مثل المستشفيات ، عشرات المرات.

بدوره قال العميد أحمد أخوان نائب رئيس الصحة العسكرية للقوة البرية للحرس الثوري على هامش هذه المناورات ان الحرس الثوري كان اداؤه جيد جدا على صعيد مواجهة فيروس كورونا ورسم خارطة طريق تقضي بضرورة اغاثة المرضى في الوقت المحدد وعلى وجه السرعة.

واوضح انه تم حتى الآن إنشاء 185 مستشفى في المناطق المحرومة ومعالجة 4 ملايين مريض كما يجري بناء 155 ألف متر مربع من المساحات الجديدة فيما تم اعداد 9 مستشفيات مختصة و 4 مستشفيات متنقلة مع 720 سرير و 261 سرير وحدة العناية المركزة للمرضى المصابين بمرض كورونا.
رقم : 856654
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