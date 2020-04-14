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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 17:58

عمدة طهران: الظروف أفضل من الأيام الأولى لتفشي كورونا

عمدة طهران: الظروف أفضل من الأيام الأولى لتفشي كورونا
وقال  عمدة طهران بيروز حناجي  ، في مقابلة عبر الإنترنت مع عمدة سيول "سو بارك" ، ان ايران واجهت تفشي كورونا منذ 20 فبراير ولكنها من الناحية العملية ، تحارب فيروسين معا هما كورونا والحظر الاميركي ، وفي البداية ، و بسبب الحظر كانت امكانيات البلاد لمواجهة كورونا محدودة، بحيث يمكن لمختبرين فقط إجراء اختبار كورونا ، ولكن عدد المختبرات ذات الصلة بفيروس كورونا بلغت الآن  60 مختبرا في الوقت نفسه ، لم تعد الظروف الصعبة في الأيام الأولى موجودة ، وفي بعض المدن تحول وضع كورونا إلى اللون الأبيض ، وانخفض عدد المرضى والوفيات بسبب كورونا بشكل كبير.

وأشار حناشي إلى أسطول النقل العام في طهران وقال: "بسبب المسافة الاجتماعية ، تتعرض إدارة المدينة حاليًا لضغوط كبيرة في مجال النقل العام". ومع ذلك ، يتم تطهير 1500 قاطرة مترو الأنفاق و 5000 حافلة و 60.000 تاكسي من أسطول النقل العام يوميًا.
رقم : 856675
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