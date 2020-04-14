14 فبراير: لإحياء اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين

يذكر أنّ ائتلاف 14 فبراير قد أعلن هذا اليوم في بيان أصدره يوم الإثنين 29 مايو/ أيّار 2017 موضحًا فيه أنّه انطلاق لمشروع لا تحدّده أطر زمنيّة بل هو مشروعٌ استراتيجيّ سيُعملُ عليه بعزمٍ وإرادة حتى تحقيق أهدافه النبيلة والمشروعة التي نادى بها أبناء الشعب منذ عقود، ومنها انتزاع السيادة الحقيقية على البحرين، وإنهاء الحكم الخليفيّ الديكتاتوري المستند في بقائه إلى بقاء القاعدة العسكرية الأمريكية التي غطّت على جرائم آل خليفة طيلة سنوات بل تورّطت بها، وهي إحدى الركائز التي تعتمد عليها الإدارة الأمريكيّة لتعزيز وجودها العسكري في االدول الخليجية ومنطقة الشرق الأوسط بهدف لتحقيق أطماعها الاستراتيجية والاقتصادية ودعمها الكيان الصهيونيّ.