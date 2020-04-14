كورونا يواصل نشاطه في الدول الخليجية.. ما الجديد؟

وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع الاجمالي إلى 3428.



كما أوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة، تعود لمخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.



كذلك تم شفاء 39 حالة من كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 373 حالة.



وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 435 إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 5369.



كما تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح الإجمالي 73 حالة، وتسجيل 84 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.



وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 813، إضافة إلى 4 وفيات.

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن تماثل ست حالات للشفاء، ليصبح عدد المتعافين من المرض 130 شخصاً.



وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن يبلغ من العمر 60 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه كان لديه أمراض مزمنة.



وارتفع عدد الوفيات في البحرين إلى 7 حالات، كما تم تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 54 حالة جديدة.



وشهدت الكويت حالات شفاء جديدة من الفيروس، بعدما أعلن وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح عن 26 حالة شفاء.



وقال الوزير الكويتي في صفحته على "تويتر"، إن عدد الحالات التي تعافت من المرض بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفعت إلى 176.



كما أعلنت وزارة الصحة عن 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس لمواطنة كويتية مسنة.



وحتى لحظة كتابة الخبر (14 أبريل)، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و926 ألفاً، توفي منهم أكثر من 119 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 452 ألفاً آخرين.