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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 21:10

الشيخ قاسم: تفشي كورونا بالعمال نذير صارخ بتفشيه بالسجناء

الشيخ قاسم: تفشي كورونا بالعمال نذير صارخ بتفشيه بالسجناء
وفي بيان له اليوم (الثلاثاء 14 أبريل) اعتبر آية الله قاسم أن ” تفشّي وباء كورونا في العمّال، هو نذير صارخ بتفشّيه في السجناء”، مشددا على أنه لا عذر بعد ذلك.
وحذر البيان من العواقب الوخيمة، مؤكدًا ” غداً لا ينفع الندم، وما يُتدارك قد لا يمكن تداركه غداً”.

وبما أن التهديد جدي على حياة السجناء من خطر الوباء، فإنه ” لا تردد من عاقل في النصيحة بالمبادرة لإطلاق السجناء”، بحسب وصف البيان.

وحمل قاسم السلطة الخليفية ” المسؤولية أمام الله عزّ وجلّ والمجتمع والضمير الإنساني”.

وهذا هو البيان الثاني الذي يصدره آية الله الشيخ عيسى قاسم في أقل من أسبوعين حول نفس الموضوع. وقد صدر البيان الأول في 2 أبريل الجاري مقدمًا نصيحته للسلطة للمسارعة في إطلاق سراح السجناء قبل وقوع الكارثة في حال انتقال مرض الكورونا.

وكانت 21 منظمة دولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية قد طالبوا في الأسبوع الماضي بإطلاق سراح السجناء السياسيين وخصوصا الرموز السياسية والحقوقية. وأطلقت نداءات ومطالبات من مئات العوائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد البيان الأول لآية الله قاسم، وشارك ما لا يقل عن 15 ألف خلال أقل من 24 ساعة من تدشين حملة تحت وسم #اطلقواسجناءالبحرين

وتعج السجون الخليفية بما يزيد عن 3000 ألآف سجين سياسي يعيشون في ظروف سيئة، بينهم مصابون بأمراض مزمنة وكبار في السن.
رقم : 856710
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