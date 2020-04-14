الصحة الايرانية : تفشي كورونا سجل منحى تنازليا في 16 محافظة

واوضح "حريرجي" في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال مراسم تقديم الرئيس الجديد لجامعة العلوم الطبية بمحافظة اردبيل (شمال غرب)، ان معدل الاصابات بفيروس كورونا في 25 بالمئة من محافظات البلاد يتراوح بين 0 و10 اشخاص، وفي 25 بالمئة اخرى يبلغ معدل الاصابات بين 10 و20 شخصا.





ونوه وكيل وزارة الصحة، بانخفاض عدد الوفيات اليومية الناجمة عن انتشار الفيروس في ايران لاول مرة اليوم الثلاثاء الى اقل من 100 شخص.



واضاف، ان استمرار هذا النجاح يعتمد على تعاون المواطنين في مجال تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي وتجنب التنقل غير الضروري.



وبحسب اخر حصيلة معلنة اليوم الثلاثاء من وزارة الصحة الايرانية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات لغاية ظهر اليوم 74 الفا و877 شخصا، والوفيات 4683، فيما تعافى من هذا الفيروس لحد الان 48 الفا و129 شخصا.