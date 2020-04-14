أمام خروقات العدوان باليمن: لا حوار تحت النار

واستمرار الخروقات من قبل قوات العدوان، ستكون نتائجه سلبية على الهدنة، بحسب ما يلول مراقبون، مشيرين إلى انكاشف مزاعم السعودية بتقديم نفسها على أنها تريد الانسحاب من اليمن ووقف الحرب بشتى الطرق.



وفي وقت تواصل فيه قوى العدوان بقيادة السعودية تصعيدها ضد الشعب اليمني وتستمر في زحوفاتها في جبهات القتال، أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أن الشعب اليمني لن يقبل أيّ حوار تحت الحصار والنار.



وأوضح عبدالسلام في تغريدة له بتويتر أن التجارب الماضية شاهدة على فشل أي حوار تحت الحصار والنار، ولن يقبل شعبنا تكرار أمر ثبت فشله مرات عدة وبكل المقاييس.

وأضاف أن أولوية شعبنا هي وقف العدوان ورفع الحصار، ليتاح المجال لإجراء حوار في ظروف آمنة وهادئة ولا سبيل لإخضاع ذلك لأي نقاش مسبق.

وكان رئيس الوفد الوطني قال أمس الاثنين إن تحالف العدوان لا يكف عن ترديد ما هو مثير للسخرية كدعاية ضبط النفس واتهام الجيش واللجان الشعبية بارتكاب خروق، مؤكدا أن إعلان العدوان المضلل لإيقاف إطلاق النار لم يتم أصلا بل تصاعد القصف الجوي وشن الزحوف، ولهذا فالعدوان مستمر وكذلك الحصار، وحق شعبنا اليمني أن يتصدى لذلك بكل ما أوتي من قوة.



وتسعى السعودية الى الخروج من مستنقع اليمن بما يحفظ ماء وجهها بعد تشويه صورتها نتيجة قتل مئات الالاف من المدنيين اليمنيين معظهم الاطفال والنساء في الغارات الهجمية التي شنتها على المحافظات اليمنية والتي اصبحت وصمة عار على جبين السعودية الا ان محاولات حليفتها الامارات في جنوب اليمن عبر دعم ما يسمى المجلس الانتقالي وادخاله في معارك مع القوات الموالية للحكومة المستقلية ستؤدي الى عرقلة اي خطة من شانها وقف الحرب في اليمن.



وإلى متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع إذ أكد أن قوى العدوان نفذت اليوم أربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.



وأشار إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهذه الزحوفات وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم.



وذكر العميد سريع أن طيران العدوان شن منذ الصباح 11 غارة منها تسع غارات في صرواح وغارتين في ناطع بالبيضاء.



ويرى المراقبون ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبحث عن مخرج للفرار من الهزائم المتتالية للتحالف في اليمن ويرى ان فيروس كورونا بإمكانه ان يعبد الطريق للوصول الى هذا الهدف، حيث قام باعلان وقف اطلاق النار ليقدم السعودية بانها تلتزم بالمعايير الاخلاقية في ظل تفشي كورونا باعتبارها احد اطراف النزاع بعد دعوة الامم المتحدة الى وقف الحرب في مناطق النزاع في العالم.



و تحول تفشي فيروس كورونا الى ازمة شديدة في السعودية بعد انتشار الوباء في الاسرة الحاكمة وتسلله في الديوان الملكي رغم الاجراءات الاحترازية الشديدة التي اتخذتها السلطات لمجابهة المرض.



وقررت السعودية تعليق الدخول الى اراضيها لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف رغم الاقتراب من شهر رمضان المبارك فيما طلب وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، المسلمين حول العالم ممن يرغبون فى أداء فريضة الحج لهذا العام التريث قبل إبرام عقود رحلاتهم الى المملكة حتى تتضح الرؤية في ظل استمرار انتشار وباء كورونا.

