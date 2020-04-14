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الثلاثاء 14 نيسان 2020 ساعة 22:25

شروط تركيا لشراء أنظمة دفاع جوي من أمريكا

شروط تركيا لشراء أنظمة دفاع جوي من أمريكا
وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو "نحن مستعدون لشراء باتريوت إذا كان هناك عرض جيد ولم يتغير موقفنا بشأن حل مسألة "إس-400" الروسية".

وأشار إلى أن أنقرة تحتاج إلى أنظمة دفاع صاروخية لحماية شعبها، واصفا التهديد خطر التهديد بضربة صاروخية واقعيا للغاية.

وأضاف أوغلو أن قرار شراء الأنظمة الروسية كان نتيجة 10 سنوات من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي لم تؤد إلى شراء أنظمة الدفاع الصاروخي.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء المنظومة جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.
رقم : 856721
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