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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 08:47

فلسطين..19 إصابة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى‘‘329‘‘

فلسطين..19 إصابة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى‘‘329‘‘
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى" 329 "إصابة، فيما سجلت" 62 "حالة تعافٍ، وحالتا وفاة.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء الثلاثاء، أن "5" إصابات سجلت في العيزرية، و"3" إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى "5" إصابات بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، و"3" إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله سجلت مساء الثلاثاء ، وإصابة واحدة في مدينة جنين.

ونوه المتحدث إلى أن الإصابات الـ"288" تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ"41" إصابة في القدس المحتلة.
رقم : 856777
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