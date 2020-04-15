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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 08:59

سيناتور اميركي ينتقد حظر ترامب على إيران

سيناتور اميركي ينتقد حظر ترامب على إيران
وحذر السيناتور الديمقراطي ميرفي من أن إدارة دونالد ترامب قد تكون مسؤولة الى حد ما عن مقتل الأبرياء إذا استمرت سياساتها الحالية ضد إيران، وفقا لصحيفة نشنال اينترست.

ميرفي كان احد السيناتورات الديمقراطيين العشرة الأعضاء في مجلس الشيوخ، الذين كتبوا رسالة الشهر الماضي، يحثون إدارة ترامب على ضمان قدرة إيران وفنزويلا على استيراد المعدات الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ميرفي للصحفيين يوم امس الثلاثاء : في الوقت الحالي لا يسمح الحظر المفروض من قبلنا بذلك، إذا استمر انتشار هذا الوباء في إيران، فسوف يؤدي إلى وفاة الأبرياء ، ويرجع جزء من ذلك إلى سياسة الولايات المتحدة، وهذا ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

واضاف : إذا لم نهزم الفيروس هناك ، فلا يمكننا هزيمته هنا لأن فيروس كورونا لا يعرف حدودا.

و التقى السيناتور ميرفي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في فبراير الماضي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وبعد الاجتماع ، غرد الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر بأن هذه الخطوة تنتهك قانون لوغان.
رقم : 856781
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