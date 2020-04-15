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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 09:01

حماس تطالب ‘‘الجمهورية‘‘ بالاعتذار عن كاريكاتير مسيء للشعب الفلسطيني

حماس تطالب ‘‘الجمهورية‘‘ بالاعتذار عن كاريكاتير مسيء للشعب الفلسطيني
وأرسل مرة رسالة إلى مسؤولي الإعلام في الدولة اللبنانية، وضعهم في حيثيات الكاريكاتير المسيء، الذي نشرته صحيفة الجمهورية، في ذكرى الحرب الاهلية اللبنانية 13/ نيسان إبريل 1975م.

ويحتوي الكاريكاتير على صورة شخص فلسطيني يرتدي الكوفية الوطنية الفلسطينية التراثية التي هي رمز لفلسطين والقضية والمقاومة، ورسمت إلى جانبها فايروس كورونا.

والشخصيات التي خاطبها مرّة هي: وزيرة الإعلام اللبنانية السيدة منال عبد الصمد، والمدير العام للمجلس الوطني للاعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ، ونقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، ونقيب المحررين الأستاذ جوزيف قصيفي.

وعدّ مرة الرسم شكلاً من أشكال العنصرية والحقد ونشر الكراهية، مضيفا: هو شكل إهانة للشخصية الوطنية الفلسطينية ولتاريخ وهوية الشعب الفلسطيني.

وقال: إن هذا الرسم يخالف الأصول القانونية ومواثيق العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة والقوانين الدولية.

ودعا مرة في رسالته المسؤولين اللبنانين إلى رفض هذا الرسم واستنكاره؛ لأنه ينبش الأحقاد، ويؤجج الفتنة، ويعيد إلى الأذهان مرحلة مؤلمة نبذل جميعاً جهوداً من أجل تلافيها، وفق قوله.
رقم : 856782
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