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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 09:02

سوريا..الكشف عن رفات 250 شهيدا لعسكريي حامية مطار الطبقة

سوريا..الكشف عن رفات 250 شهيدا لعسكريي حامية مطار الطبقة
وأضافت المصادر بان “سكان قرية الحمرات ( تل زيدان ) شرقي محافظة الرقة أبلغوا ما يسمى “فريق الاستجابة الأولية” التابع لقوات “قسد” عن وجود مقبرة جماعية تضم جثامين العشرات من شهداء الجيش العربي السوري “.

وتابعت المصادر أن “الجثامين المدفونة في المقبرة تعود لجنود وضباط من الجيش العربي السوري وتحديداً من حامية مطار الطبقة العسكري ،الذين تم إعدامهم من قبل جماعة “داعش” الإرهابية بعد السيطرة على المطار بتاريخ 24 – 8 – 2014م ”.

بدوره أعلن المدعو ياسر الخميس قائد ما يسمى “فريق الاستجابة الأولية ” لتابع لـ” قسد” بالرقة في تصريحات صحفية أن المقبرة الجديدة تضم من (200 إلى 250 ) جثة ، مدفونة في حفرة كبيرة قرب تل زيدان شرق الرقة وهي المقبرة الجماعية رقم 25 المكتشفة حتى الآن في محافظة الرقة”.

يشار إلى أن جنود و ضباط الجيش العربي السوري و الأجهزة الأمنية و الشرطة خاضوا معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة الارهابية آخرها جماعة “داعش” الوهابية بعد احتلال هذه المجموعات لمدينة الرقة وانسحاب القوات المسلحة منها إلى مقر الفرقة ١٧ و اللواء ٩٣ ومطار الطبقة العسكري، حيث قام إهابيو “داعش” بمحاصرة المواقع العسكرية المذكورة والتي تحولت إلى ما يشبه الجزر المعزولة وخاض أبطال الجيش العربي السوري معارك استمرت لشهور انتهت باستشهاد المئات منهم على يد هذه الجماعة الارهابية.

يذكر أن جميع المقابر المكتشفة بمحافظة الرقة تضم رفات الالاف من المدنيين و العسكريين الذين أعدمتهم جماعة “داعش” الإرهابية، أو ممن قضوا في قصف طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت مدينة الرقة وريفها ، أو قتلى الاشتباكات بين التنظيمين الارهابيين ”داعش” و“قسد” التي انتهت بسيطرة الاخيرة عليها .
رقم : 856783
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