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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 09:11

سوريا.. هزة أرضية متوسطة تضرب شمال مدينة اللاذقية

سوريا.. هزة أرضية متوسطة تضرب شمال مدينة اللاذقية
وأشار المركز، في بيان، إلى أن قوة الهزة بلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 2 كم، وأنها حدثت عند الساعة 01:37 على بعد 34 كم شمال مدينة اللاذقية.

يشار إلى أن هذا الزلزال هو الثاني الذي يضرب سوريا اليوم الثلاثاء ، إذ ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 11 كيلو مترا على بعد 115 كيلو مترا شمال غرب مدينة دمشق.

وحدثت الهزة الأولى عند الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة بتوقيت سوريا وتبعد مسافة 115 شمال غرب مدينة دمشق و31 كم شمال غرب مدينة بيروت.

وكانت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضربت الساحل السوري بعمق 20 كيلو مترا وعلى بعد 65 كيلو مترا من مدينة اللاذقية في الثالث من الشهر الجاري.
رقم : 856788
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