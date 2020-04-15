القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء

وقال العميد سريع في بيان: " تمكنت قواتنا - بفضل الله - من التصدي لزحفين واسعين باتجاه مديريات مجزر وصرواح" في مأرب، استمرى من منتصف الليل وحتى فجر اليوم، مؤكدا تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وأضاف ناطق القوات المسلحة أن " العدو قام بشن زحف آخر باتجاه مواقع قواتنا في منطقة قانية في محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن الزحف لا يزال مستمر حتى اللحظة.



وأوضح أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أكثر من 26 غارة جويه منها 18 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب و 6 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على محافظة البيضاء وغارة أخرى على مديرية باقم بصعدة.



وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، أمس الثلاثاء، زحفا واسعا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح محافظة مأرب وكبدوا المرتزقة عشرات القتلى والجرحى.



يذكر أن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد، مساء الاثنين، أن قوى العدوان مستمرة في تصعيدها، مشددا على أن هذا التصعيد سيواجه بالمثل ولن تبقى قواتنا مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به العدو.



وأوضح سريع أن قوى العدوان نفذت أمس أربعة زحوفات وتسلل في عدد من الجبهات، منها زحفان باتجاه الملاحيط قبالة جيزان وزحف في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وزحف في صرواح بمحافظة مأرب، وتسلل في الطوير بمحافظة تعز.