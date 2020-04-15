زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان

وأوضح زنكنة عبر تصريح على هامش اجتماع الهيئة الاستراتيجية لطفرة الانتاج الثلاثاء، أن المشروع ايراني بالكامل.



من جهة ثانية بيّن أن سبع عشرة مرحلة تطويرية قيد الانجاز بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، سيتم اتمامها حتى 20 مارس/آذار 2020.



وأضاف أن طاقة بارس جنوبي ستبلغ 750 مليون متر مكعب من الغاز الخام بجانب ضخ 1000 متر مكعب في الشبكة العامة حتى هذا الموعد.



كما أشار الى حفر اول بئر في المرحلة التطويرية 11 من الحقل الغازي الواقع بالخليج الفارسي، المشروع الذي انسحبت منه شركتا توتال الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية بسبب الحظر الاميركي.