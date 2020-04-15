الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 11:15

زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان

زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
وأوضح زنكنة عبر تصريح على هامش اجتماع الهيئة الاستراتيجية لطفرة الانتاج الثلاثاء، أن المشروع ايراني بالكامل.

من جهة ثانية بيّن أن سبع عشرة مرحلة تطويرية قيد الانجاز بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، سيتم اتمامها حتى 20 مارس/آذار 2020.

وأضاف أن طاقة بارس جنوبي ستبلغ 750 مليون متر مكعب من الغاز الخام بجانب ضخ 1000 متر مكعب في الشبكة العامة حتى هذا الموعد.

كما أشار الى حفر اول بئر في المرحلة التطويرية 11 من الحقل الغازي الواقع بالخليج الفارسي، المشروع الذي انسحبت منه شركتا توتال الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية بسبب الحظر الاميركي.
رقم : 856828
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
القوات اليمنية تتصدى لثلاثة زحوف واسعة بمأرب والبيضاء
15 نيسان 2020
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
الرئيس الايراني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا
15 نيسان 2020
الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة ‘‘دماوند-2‘‘
الادميرال خانزادي يتفقد مراحل تطوير وتجهيز المدمرة ‘‘دماوند-2‘‘
15 نيسان 2020
المركزي الايراني يعد خططا للنمو الاقتصادي ما بعد كورونا
المركزي الايراني يعد خططا للنمو الاقتصادي ما بعد كورونا
15 نيسان 2020
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
الحرس الثوري: نواجه فيروسات كورونا والحظر والحرب النفسية
14 نيسان 2020
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
الرئيس روحاني يعلن تفاصيل حزمة دعم لمواجهة كورونا
14 نيسان 2020
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
صفقة تبادل الأسرى وجدّية ‘‘اسرائيل‘‘
14 نيسان 2020
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
الشيخ قاسم: المقاومة جاهزة وكأن الحرب واقعة غداً
14 نيسان 2020
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما بكربلاء
14 نيسان 2020
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
رأي المرجع مكارم شيرازي..صيام شهر رمضان بزمن كورونا
14 نيسان 2020
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
مناورة الدفاع البيولوجي المشتركة تنطلق في العاصمة طهران
13 نيسان 2020
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
الأسر الفقيرة من ذوي السجناء تتلقى الدعم المعيشي
13 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن