موريتانيا: قطاع الصناعة التقليدية ينتج آلاف الكمامات محليا

وتشكل هذه المساعدة الدفعة الأولى من 30 ألف كمامة يواصل قطاع الصناعة التقليدية إنتاجها محليا.



وقال الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، أحمدو ولد أخطيره، إن هذا الدعم سيوجه إلى المندوبيات الجهوية للوزارة لتوزيعه على مختلف المراكز الصحية في البلاد.



بدوره ثمن مدير الصناعة التقليدية بالوزارة، عابدين باب أحمد، الدور الذي قام به الصناع التقليديون في محاربة فيروس كورونا، عبر صناعة الكمامات وتقديم جزء منها للمراكز الصحية الوطنية.



وطالب مختلف الهيئات الوطنية بالتوجه إلى الصناع التقليديين من أجل الحصول على هذه الكمامات التي تتوفر عندهم بالقدر الكافي.