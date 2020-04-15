الحرس الثوري يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا

واقيمت مراسم الازاحة عن منظومة "مستعان" في مقر القيادة العامة للحرس الثوري وحضرها ايضا رئيس منظمة التعبئة الشعبية العميد غلام رضا سليماني، ومساعد قائد الحرس الثوري للشؤون الصحية والتعليم الطبي والدفاع البيولوجي العميد الدكتور احمد عبداللهي، ورئيس جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية العميد الدكتور جلالي.



وهذه المنظومة تم تصنيعها وتدشينها لأول مرة في العالم بتوجيه ودعم من مقر بقية الله (عج) للجهاد العلمي والصحي، ومقر التعبئة للجهاد العلمي والتكنولوجي، من خلال استخدام الامكانيات المعرفية للتعبئة العلمية في البلاد.



وبالامكان تطوير منظومة التشخيص الذكي "مستعان" مع تغييرات طفيفة في المراحل المقبلة، والتي سيتم تحقيقها في المستقبل القريب بعد الحصول على التراخيص اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة.



وشرح اللواء سلامي خصائص هذا الجهاز قائلا: ان هذا الجهاز بامكانه الكشف عن فيروس كورونا عن بعد حوالي 100 متر.



واضاف: الجهاز لا يحتاج لأخذ عينات من الدم وقادر على كشف الأسطح الملوثة والافراد المصابين، وقد تم اختباره في مختلف المستشفيات، وكان أداؤه إيجابياً بمستوى 80٪.



واوضح القائد العام للحرس الثوري أن منظومة "مستعان" هي ظاهرة علمية وتكنولوجية

ناشئة وفريدة من نوعها تم تطويرها من قبل بعض التعبويين العلماء منذ تفشي وباء كوورنا في البلاد، مضيفا: : تستخدم هذه المنظومة مجالا مغناطيسيا ووكذلك يستخدم فيروسا ثنائي القطب داخل الجهاز، ويكشف أي نقطة مصابة في البيئة خلال 5 ثوان حتى دائرة نصف قطرها 100 متر، ويوجه هوائي هذا الجهاز نحو تلك النقطة المصابة.



وتابع اللواء سلامي قائلا: هذا الجهاز يعمل بذكاء، ويستجيب بشكل جيد لكل من الفحص الجماعي ويشخص الأسطح الملوثة، وهو مسؤول أيضا عن التعقيم الذكي بحيث لا يتم تعقيم الأسطح غير الملوثة.



واكد القائد العام للحرس الثوري: يمكن أن يكون هذا الجهاز أساسا رائعا للكشف عن أي فيروس، سواء كان كورونا أم غيره من الفيروسات.