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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 11:53

الدفاع الايرانية: جيشنا من اكثر جيوش العالم جهوزية واستعدادا

الدفاع الايرانية: جيشنا من اكثر جيوش العالم جهوزية واستعدادا
وفي تصريح له اليوم الاربعاء على اعتاب يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يصادف الجمعة، اشار العميد حاتمي الى العلاقات العلمية بين العلماء ومهندسي الجيش ووزارة الدفاع وقال، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يعد اليوم بلاشك من اكثر جيوش العالم جهوزية واستعدادا من حيث المعدات والكوادر البشرية والتدريب والتخطيط وهو ما اثبته ميدانيا ورايناه بوضوح على مدى الاعوام الـ 41 الماضية.

واضاف، لله الحمد ان الجيش الايراني يعد ضمن اكثر المؤسسات والاجهزة بصيرة ووعيا وايمانا في البلاد حيث يدرك جيدا تهديدات ونوايا وافكار العدو الخبيثة ومع ادراكه الصحيح للتطورات الاقليمية والعالمية اعد نفسه لمواجهة اي تهديد، وبناء عليه فانه بعزمه واستعداده قد اوجد حالة الردع وافحم العدو بانه سيتلقى ردا قاصما ان ارتكب اي عدوان.

وحول ميزة الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن جيوش العالم الاخرى هو انه جيش عقائدي رسالي وشعبي، اي انه يعد قوة عسكرية ودفاعية قتالية ورادعة وفي الوقت ذاته يتميز اداؤه وسلوكه بالتعاليم السامية لمدرسة الاسلام ويعد قوة نابعة من صلب الشعب.

واضاف العميد حاتمي، اننا لا نرى اي مثال لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الاخرى التي تعد جيوشها قتالية تماما وليست في خدمة اهداف رسالية ولا في خدمة شعوب بلادها بل هي غالبا في خدمة حكامها .

وفي جانب اخر من تصريحه اشار العميد حاتمي الى خدمات قوات الجيش الواسعة للمواطنين حين وقوع الازمات في البلاد مثل السيول والزلازل او في مواجهة ازمة كورونا في الفترة الاخيرة حيث نزلت الى الساحة بكل قواها لخدمة المواطنين من حيث توفير الاسرة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعالجة المرضى وكذلك عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها في مختلف انحاء البلاد.
رقم : 856836
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