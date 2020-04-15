هنية: لن نتخلى عن الأسرى في سجون الاحتلال ودول عربية

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع كل من رئيس المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين معن بشور، والمنسق العام للمؤتمر القومي - الإسلامي خالد السفياني، وذلك بحسب بيان لحركة حماس وزع اليوم الاربعاء.



وبحث هنية مع بشور والسفياني آخر مستجدات قضية فلسطين، وما تتعرض له من مخاطرَ حقيقيةٍ بسبب الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التهويدية والاستيطانية في القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا بعد إعلان صفقة ترمب التي جاءت استكمالًا لمشاريع ومخططات تصفية قضية فلسطين.



كما جرى إطلاع القياديين العربيين على أوضاع الشعب الفلسطيني ومعاناته في قطاع غزة المحاصر، وسائر فلسطين المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والمنافي في ظل انتشار وباء "كورونا".



وبحث هنية مع بشور والسفياني أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.



وشدد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" أن الحركة لن تتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال أو لدى بعض الدول العربية، مطالبًا المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.



وشدد هنية على حرص الحركة، على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.



كما أكد على أهمية العمل من أجل توحيد جهود الأمة دولًا وأحزابًا، وضرورة تفعيل دور المنظمات والمؤتمرات الشعبية لمواجهة صفقة القرن، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



بدورهما، فقد عبَّر بشور والسفياني عن شكرهما لهنية على اتصاله معهما، وتثمينهما لدور حركة "حماس" في مقاومة الاحتلال، وحرصها على توحيد الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، وحماية قضية فلسطين من مشاريع التصفية.