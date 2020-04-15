منظمة التحرير تثمن جهود الأمن العام اللبناني والسبب؟

وجاء في بيان صدر اليوم الاربعاء عن قيادة منظمة التحرير هذا العمل تسبب بموجة شجب وإدانة عارمة في الأوساط الفلسطينية واللبنانية على حد سواء.



وأضاف البيان: في هذا السياق فإن القيادة تثمن عاليا الجهود التي بذلها اللواء إبراهيم لدى إدارة جريدة الجمهورية، التي وعدته بسحب الرسم الكاريكاتوري وتقديم الإعتذار للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



وأكت القيادة أن "ما قام به اللواء ابراهيم يؤكد مواقفه المعهودة والثابتة من القضية الفلسطينية ورموزها الوطنية، ومدى حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية والفلسطينية وتمتينها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".



شبّه الرسام الكاريكاتوري أنطوان غانم في جريدة الجمهورية الكوفية الفلسطينية بوباء كورونا و هكذا جمع في إطار واحد لصورتين واحدة تعود الى العام 1975 تاريخ بدء الحرب الأهلية اللبنانية، وأخرى، تخص التاريخ الحالي، ويظهر داخلها وباء كورونا.