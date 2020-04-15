ربيعي: تسيير رحلة الى جدة لاعادة موظفي الخطوط الجوية الايرانية

وفي تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، قال ربيعي: انه استفسر من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول ارسال طائرة ايرانية الى جدة، والذي ابلغه بانه لا علم له بهذا الموضوع.



واردف ربيعي قائلا: انه استفسر من وزير المواصلات محمد اسلامي، بشأن هذا الموضوع والذي اوضح بان تسيير رحلة الى جدة تأتي في اطار مهمة ادارية ولاعادة موظفي شركة الطيران الحكومية الى ايران، وليس لها أي طابع سياسي.



وفيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ان الارقام تشير الى تراجع وتيرة الاصابة بفيروس كورونا في جميع انحاد البلاد، حيث انخفضت الوفيات في محافظة طهران بنسبة 40%.