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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 17:29

‘‘الجمهورية‘‘ تبرر نشرها كاريكاتيرا مسيئا للفلسطينيين

‘‘الجمهورية‘‘ تبرر نشرها كاريكاتيرا مسيئا للفلسطينيين
واصدرت صحيفة "الجمهورية" الصادرة في لبنان اليوم الأربعاء ما أسمته "توضيحا" لنشر الرسم المسيء الذي يظهر شخصية الإنسان الفلسطيني يشبه وباء كورونا، والذي نشرته أمس في الذكرى الـ 45 للحرب في لبنان.

وقالت الصحيفة: "جاءنا من المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان بيان تستنكر فيه نشر الكاريكاتير في الصفحة الأخيرة من الجمهورية، عادة أنّه يؤجّج المشاعر ويستحضر الحرب الأهلية ويسيء إلى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية".

وأضافت: "أنّ تجربة الحرب الأهلية قد أخذ الفلسطينيون واللبنانيون منها العِبَر، ومن هذه العِبَر نبذ كل ما يستفزّ الغرائز، ويستدعي الكراهية، لعدم العودة إلى تلك المرحلة السوداء".

وزعمت أن "نشر الكاريكاتير المذكور، لا ينطلق من أي أبعاد، ولا من خلفية نكأ جراح الماضي، أو استهداف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية أو الإساءة إليها".

كما زعمت أيضا أن: "الكاريكاتير المذكور، لا يعبّر من قريب أو بعيد عن توجّه الجمهورية الحريصة على بناء أفضل العلاقات، وعلى استقرار لبنان والنأي به عن كل ما يؤدي إلى إعادة تكرار كل الصوَر السوداء التي شهدها لبنان في الماضي".

وأضافت: "هذا الكاريكاتير يعبّر عن رأي الفنان الأستاذ أنطوان غانم الذي رسمه، والذي لم يكن يقصد أي إهانة أو استهداف أو تجريح".

ويلاحظ مما نشرته "الجمهورية" اليوم" أنه يقترب من التوضيح والتبرير وهو ليس اعتذارا عن الإساءة والإهانة المتعمدة التي طالت جميع الفلسطينيين ورمزهم الوطني".

وكانت ردود الفعل على الرسم المسيء عدت أنه عنصري وحاقد، ويخالف القوانين والمواثيق الإنسانية وأخلاقيات العمل الصحفي.

وصدرت عدة ردود فعل على هذا الرسم من حركة حماس، وفصائل فلسطينية، وإعلاميين لبنانيين، وشخصيات سياسية لبنانية، وعن المطران حنا عطا الله.

لكن حتى نشر هذا الخبر لم تصدر أية مواقف من جهات إعلامية لبنانية رسمية.
رقم : 856896
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