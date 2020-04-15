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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 17:39

ظريف: العالم يتذوق غطرسة أميركا

ظريف: العالم يتذوق غطرسة أميركا
وفي تغريدة له على تويتر، كتب محمد جواد ظريف ان غطرسة أميركا وبلطجتها ضد الدول ومختلف المنظمات بما فيها منظمة الصحة العالمية، تكلف حياة البشر.

واضاف ظريف: ان العالم يتعلم في الوقت الحاضر أمرا أدركته إيران وخاضته خلال فترة طويلة: الغطرسة والتهديد والعنجهية من قبل الإدارة الاميركية، ليس إدمانا فقط: إنها تقتل الناس.

وأشار إلى الخطة الأميركية المسماة ممارسة الضغط الاقصى والتي تتبعها إدارة دونالد ترامب ضد ايران، وقال: مثلما الضغط الاقصى ضد ايران، فإن قطع تمويل منظمة الصحة العالمية في خضم وباء كوفيد19، سيؤدي إلى وصمة عار دائمية.

وكان ترامب قد هدد بقطع التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بسوء الإدارة وكتم المعلومات في الأزمة الناجمةن عن انتشار كورونا. وقد لاقى هذا القرار الأميركي إدانة من قبل وزارتي الخارجية الصينية والألمانية.

وتفيد معلومات موقع "وورلد اومتر" أن عدد المصابين بفايروس كورونا في العالم قد تجاوز مليوني شخص، فيما تجاوزت حصة أوروبا لوحدها اكثر من مليون مصاب أي قرابة نصف عدد المصابين عالميا.
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