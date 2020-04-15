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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 17:42

مسؤول فلسطيني يتطلع لدور أردني بإعادة الفلسطينيين العالقين

مسؤول فلسطيني يتطلع لدور أردني بإعادة الفلسطينيين العالقين
وكشف الديك أن وزير الخارجية للسلطة الفلسطينية، رياض المالكي بعث برسالة إلى نظيره الأردني، تمنى فيها أن يتم تضمين الرعايا الفلسطينيين في أي جهد أو تصور أردني لإعادة الرعايا الأردنيين من أية دولة بالعالم.

وأوضح أن جهود إعادة العالقين تصطدم بالصعوبات المرتبطة بإغلاق المجالات الجوية والمعابر في دول العالم.

وأكد استمرار الجهود لعودة العالقين في الأردن إلى فلسطين في أقرب وقت.

وذكر الديك أن "جهودنا متواصلة مع الأردن بهدف تأمين عودة العالقين في الأردن، ونأمل أن تتم عودتهم لعائلاتهم وذويهم في القريب العاجل".

وأضاف: "وريثما يتم ذلك تقوم سفارة دولة فلسطين في عمان بمتابعة أوضاعهم على مدار الساعة، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم، وتقف على احتياجاتهم وفق إمكانياتها".

وأشار إلى أن السفارة الفلسطينية تقوم بإعداد الكشوف التي تبين أعداد العالقين وتوزيعهم.

وأكد الديك أن العالقين سيخضعون بالضرورة لإجراءات وزارة الصحة فور عودتهم.
رقم : 856902
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