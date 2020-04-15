التنسيق قائم بين الحكومة والحرس لتنفيذ توجيهات القائد

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، نوه العميد شريف الى الاجراءات المتخذة من جانب الحرس الثوري لتحقيق التوصيات التي طرحها سماحة قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة يوم "النصف من شعبان" لهذا العام؛ مبينا انه تم في هذا السياق تاسيس مقر الامام الحسن المجتبى (ع) لمساعدة العاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد وتقديم الدعم الاقتصادي الى العوائل المتضررة بهذا الوباء.



واوضح، ان هذا المقر يضم 54 الف ثكنة تابعة لقوات التعبئة في ارجاء البلاد، وكرس طاقاته لجمع التبرعات من جميع المحافظات والمدن وتوزيعها بين الفقراء والمتحتاجين الذين يعانون من مشاكل اقتصادية على خلفية انشار هذا الفيروس.



واكد المتحدث باسم الحرس الثوري، ان هذه النشاطات ستتواصل لغاية اعلان الحكومة عن اعادة الامور الى طبيعتها وعودة النشاطات الاقتصادية المتأثرة بتفشي كورونا في البلاد.



ولفت العميد شريف، الى ان جانبا من نشاطات مقر الامام الحسن المجتبى (ع) لهذا الغرض، يكمن في تقديم المساعدات على مدى 3 اشهر الى ما يبلغ 3 ملايين و500 الف شخص من اعضاء الاسر المتضررة.