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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 21:55

دعوة للملك السعودي لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

دعوة للملك السعودي لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين
وفي رسالة وجهها السفياني، للملك السعودي، قال: "أتوجه إليكم ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، والعالم يعيش على إيقاع جائحة كورونا، التي تهدد الجميع، والتي لنزلاء السجون نصيب أكبر فيها، خاصة إذا أضيف إلى السجن وظروفه عامل السن والمرض".

وأضاف: "كل ذلك يجعلنا لا نتردد في أن نتوجه إليكم آملين في إصداركم قراراً بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم د. محمد صالح الخضري (أبو هاني) وجميع معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية التي نريدها حاضنة للحق العربي والإسلامي".

وأكد أن "قضية فلسطين والقدس يجب أن تبقى حاضرة في وجداننا وفي اهتماماتنا وبرامجنا أيًّا كانت الظروف التي نمر منها، مستحضرين دائماً أنه لا جائحة ولا كورونا مثل الفيروس الصهيوني الخبيث".

وشدد على أنه "لا يمكن أن يشفع لنا أي شيء بتخلينا عن القدس والمقدسات، وعن حبة رمل من فلسطين، فهي أمانة في أعناقنا، وعلينا يقع عبء حمايتها، بعد الله سبحانه وتعالى. وحماية أبنائها والتصدي لكل ما يمكن أن تتعرض ويتعرضون له من مكائد ومؤامرات".

واعتقلت السلطات السعودية في الرابع من نيسان/أبريل عام 2019م، ممثل حركة حماس محمد الخضري، ونجله هاني، بعد إقامة رسمية وقانونية لنحو 25 عاماً، قضياها في خدمة القضية الفلسطينية ونسج العلاقات الأخوية مع "الأشقاء السعوديين".

والخضري (81 سنة) يعد من أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وله مكانته الوطنية ودوره النضالي لمصلحة القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.

وإلى جانب الخضري، تعتقل السلطات السعودية عشرات الشخصيات الفلسطينية والأردنية لدورهم في دعم المقاومة الفلسطينية.
رقم : 856947
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