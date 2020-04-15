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الأربعاء 15 نيسان 2020 ساعة 21:57

بيلوسي تنتقد قرار ترامب وتصفه بالأحمق والخطير

بيلوسي تنتقد قرار ترامب وتصفه بالأحمق والخطير
وبحسب "رويترز"، قالت بيلوسي في بيان "وقف الرئيس لتمويل منظمة الصحة العالمية بينما تقود الحرب العالمية على وباء فيروس كورونا تصرف أحمق".

وأضافت "القرار خطير وغير قانوني وسيتم التصدي له سريعا".

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن قرار الرئيس الأمريكي قطع الدعم، الذي تقدمه واشنطن للمنظمة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، أمر "مؤسف".

جاء ذلك حسبما جاء في مؤتمر صحفي عقده، أدهانوم، اليوم الأربعاء، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

وتابع أدهانوم: "الولايات المتحدة الأمريكية صديق كريم وعريق لمنظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تستمر على هذا النحو".

وتابع: "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الدعم المالي الذي تقدمه واشنطن للمنظمة العالمية أمر مؤسف".

ولفت إلى أن المنظمة ستتجه إلى دول أخرى لسد أية فجوة في تمويل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها فشلت في الحصول على المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا ونشرها بطريقة شفافة.

وكان الرئيس الأمريكي انتقد أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه "تقاعسا" و"انحياز" إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 210 دول، حيث تخطت الإصابات حاجز الـ 2 مليون حالة والوفيات 130 ألف شخص، وتم شفاء ما يقارب 495 ألف حالة.
رقم : 856950
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