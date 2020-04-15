تمديد تعطيل الدوام الرسمي بكردستان العراق

بدءا من اليوم.. فرض حظر شامل للتجوال لمدة 48 ساعة في كردستان العراق

وذكر بيان لرئاسة وزراء المنطقة، أن "المجلس عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وجرى تسليط الضوء على الوضع الصحي وتقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، كما تمت مناقشة آخر المستجدات والخطط الخاصة والكفيلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في إقليم كردستان".



وأضاف البيان، أن "بارزاني شدد على بذل أقصى ما يمكن من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية".



وأشار، إلى أن "المجلس قرر تمديد فترة تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الثاني من مايو المقبل، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة في الإقليم".