عراقجي: إيران تعارض أي إجراء يثير التوتر بين اذربيجان وأرمينيا

وفي محادثات هاتفية مع خلف خلف اوف، نائب وزير الخارجية الاذربيجاني، بحث عباس عراقجي مختلف الموضوعات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.



وفي هذه المحادثات الهاتفية التي أجراها الجانب الاذربيجاني، أكد الجانبان أهمية استمرار العلاقات الأخوية واستمرار التعاون الشامل بين البلدين.



وأشار عراقجي إلى نشر بعض الأخبار في الفضاء الافتراضي، وقال: ان الاعداء يبذلون جهودهم للمساس بالعلاقات الأخوية والودية بين البلدين، وذلك من خلال بث الدعايات المغرضة والكاذبة.



ونفى عراقجي بشدة الخبر الذي تحدث عن مرور الشاحنات الايرانية من منطقة قره باغ الجبلية والمناطق المحتلة التابعة لجمهورية اذربيجان، وأكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن احترامها وحدة اراضي جمهورية اذربيجان، تعارض بشكل مبدئي أي إجراء يثير التوتر بين البلدين الجارين اذربيجان وارمينيا.



كما أعرب مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، عن التقدير للمساعدات الانسانية التي أرسلتها جمهورية اذربيجان الى ايران لمواجهة كورونا، ورأى أن استمرار شحن ونقل السلع بين البلدين مع مراعاة البروتوكولات الصحية أمر هام في العلاقات بين الجانبين، ودعا إلى ان تبذل الحكومة الاذربيجانية المساعدة في موضوع إعادة الطلبة الجامعيين وسائر الرعايا الايرانيين العالقين في هذا البلد، وقد رحب الجانب الاذربيجاني بهذا الأمر.