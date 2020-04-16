الغاء خدمة الإفطار في المسجد النبوي بشهر رمضان

وقالت الوكالة عبر رسالة نصية: "‏أخي مقدم خدمة الإفطار لشهر رمضان المبارك، نود إحاطتكم بإيقاف خدمة الإفطار في المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام احترازيا".



وقامت السعودية بتعليق الدراسة، والدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والعمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، والرحلات الجوية الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة السعودية قد حذرت من وصول عدد المصابين بفيروس كورونا الى 200 ألف مصاب خلال اسابيع وانهيار النظام الصحي في المملكة في حال لم تراعَ القواعد الصحية.