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الخميس 16 نيسان 2020 ساعة 08:16

القوات العراقية تعلن القصف التركي قرب مخمور عملا عدوانيا

القوات العراقية تعلن القصف التركي قرب مخمور عملا عدوانيا
وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف اعتبر ان "ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الاجواء العراقية يعد عملا عدوانيا منفردا تتحمل انقرة نتائجه".

واشار خلف الاربعاء، الى ان تركيا اذا كان لديها قلق امني فان الدولة العراقية موجودة ويجب ان يكون هناك اتفاق بين الدولتين من شانه تخفيف القلق في قضية الحدود".

واضاف ان "الحكومة العراقية تتخذ كامل الاجراءات ضد اي عمل يقوم باتجاه اراضيها"، لافتا الى ان استمرار تكرار هذا العمل اساءة للعلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تعاون وتضامن بين الدول.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت الاربعاء رصد خرق للأجواء العراقية من خلال طائرة مسيرة تركية.

وقالت الخلية في بيان: إن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية اليوم (أمس) الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة".

وأضافت أنه "تعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم"، مبينة أن "قوة من الفرقة 14 شرعت بالخروج لمكان الحادث".
رقم : 856995
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